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Двоих жителей Бессоновского района будут судить за убийство мужчины

14:42 | 30.12.2022 | Криминал

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Пенза, 30 декабря 2022. PenzaNews. Двое жителей Бессоновского района Пензенской области 1990 и 1994 годов рождения предстанут перед судом за убийство 41-летнего мужчины.

Двоих жителей Бессоновского района будут судить за убийство мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 4 декабря 2021 года в Бессоновке компания из нескольких человек распивала спиртное в съемной квартире, где проживал один из обвиняемых. Через некоторое время между 27-летним обвиняемым и потерпевшим начался конфликт из-за общей знакомой девушки. В процессе выяснения отношений обвиняемые начали избивать оппонента, нанося ему множественные удары руками и ногами по голове и телу. Затем подельники погрузили потерпевшего в багажник автомашины марки «Lada Priora» и отвезли на берег реки Суры в Бессоновке. Вытащив мужчину из багажника, они продолжили его избиение, причинив ему вред здоровью средней тяжести. Понимая, что потерпевший может сообщить в правоохранительные органы о совершенном в отношении него преступлении, обвиняемые решили убить его. С этой целью они взяли в багажнике автомашины лямку от рюкзака и поочередно стягивали ее на шее потерпевшего», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что смерть мужчины наступила на месте происшествия от механической асфиксии.

«Желая скрыть следы преступления, соучастники сбросили тело погибшего в реку. После совершения убийства обвиняемый 1994 года похитил принадлежавший потерпевшему мобильный телефон стоимостью более 3 тыс. рублей», — указано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе следствия обвиняемые по решению суда содержались под стражей; один из них ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, второй — за покушение на грабеж.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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