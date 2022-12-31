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Полицейские задержали злоумышленника, похитившего из кладовки пенсионерки соленья, картофель и тазы

12:04 | 31.12.2022 | Криминал

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Пенза, 31 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пензе задержали жителя Мокшанского района, который похитил из кладовки пенсионерки десять банок с соленьями, два ведра картофеля и два металлических таза.

Полицейские задержали злоумышленника, похитившего из кладовки пенсионерки соленья, картофель и тазы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина проник в помещение, расположенное в подвале дома, повредив навесной замок.

«Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что продал похищенное неизвестному», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — указано в пресс-релизе.

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