Полицейские задержали злоумышленника, похитившего из кладовки пенсионерки соленья, картофель и тазы Криминал

Пенза, 31 декабря 2022. PenzaNews. Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пензе задержали жителя Мокшанского района, который похитил из кладовки пенсионерки десять банок с соленьями, два ведра картофеля и два металлических таза.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина проник в помещение, расположенное в подвале дома, повредив навесной замок.

«Подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что продал похищенное неизвестному», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — указано в пресс-релизе.