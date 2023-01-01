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В Пензенской области завершено расследование дела о покушении на кражу древесины в особо крупном размере

10:41 | 01.01.2023 | Криминал

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Пенза, 1 января 2023. PenzaNews. Транспортные полицейские завершили расследование уголовного дела о покушении на кражу древесины в особо крупном размере в Пензенской области.

В Пензенской области завершено расследование дела о покушении на кражу древесины в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу, факты проведения незаконных работ были выявлены вблизи перегонов «Пенза-II — Селикса» и «Кодада — Елюзань».

«По подозрению в совершении данных противоправных деяний оперативники задержали двоих местных жителей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, по версии следствия, один из них с целью дальнейшего хищения древесины выбрал через интернет два принадлежащих железнодорожным организациям земельных участка с лесными насаждениями.

«Для осуществления задуманного мужчина обратился к знакомому, который помог ему оформить фиктивные документы, после чего была организована работа по рубке деревьев», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что содействие злоумышленникам оказала женщина 1985 года рождения, которая уже осуждена по ч. 1 ст.173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

«Общая сумма причиненного ущерба составила около 2,5 млн. рублей», — говорится в пресс-релизе.

Из него следует, что в настоящее время обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

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