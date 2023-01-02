Житель Пензы по совету «сотрудника правоохранительных органов» оформил кредит и перевел деньги на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 2 января 2023. PenzaNews. 55-летний житель Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестные, используя доверенность на его имя, пытаются оформить кредит, лишился 314 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, под предлогом сохранения денег звонивший посоветовал собеседнику самостоятельно получить кредит и перевести их на «безопасный счет», что мужчина и сделал.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.