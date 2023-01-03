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Пенсионерка из Шемышейского района после общения с «сотрудницей банка» лишилась 100 тыс. рублей

09:45 | 03.01.2023 | Криминал

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Пенза, 3 января 2023. PenzaNews. Жительница Шемышейского района Пензенской области 1954 года рождения после телефонного общения с незнакомкой, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила, что ее счета арестованы, так как мошенники пытались снять наличные, и теперь деньги нужно перевести на «безопасный счет», лишилась 100 тыс. рублей.

Пенсионерка из Шемышейского района после общения с «сотрудницей банка» лишилась 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следуя инструкциям, женщина с помощью терминала самообслуживания перевела 100 тыс. рублей на незнакомые счета. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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