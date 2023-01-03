Сотрудники полиции вычислили молодого человека, который похитил из магазина спорттоваров кроссовки Криминал

Пенза, 3 января 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции вычислили молодого человека, который в одном из пензенских магазинов спортивных товаров открыто похитил новые кроссовки.

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«В дежурную часть УМВД России по городу Пензе с заявлением о преступлении обратилась сотрудница магазина [...] и рассказала, что неизвестный молодой человек из торгового зала открыто похитил мужские кроссовки известного бренда. По словам заявительницы, молодой человек взял с витрины кроссовки, обул их и вышел из магазина на улицу. Неоднократные просьбы сотрудницы магазина вернуть товар злоумышленник проигнорировал», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Из него следует, что полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев и в итоге установили подозреваемого в совершении преступления — им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 25-летний житель Пензенского района.

«Для выяснения всех обстоятельств случившегося молодой человек был доставлен в отдел полиции. Подозреваемый вину свою признал. По его словам, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Похищенные кроссовки изъяты у подозреваемого», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», в отношении злоумышленника избрана мера принуждения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.