Полицейские задержали двоих жителей Пензы, совершивших кражу одежды из спортивного магазина Криминал

Пенза, 6 января 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали двоих жителей Пензы 1997 и 2000 годов рождения, совершивших кражу одежды из спортивного магазина в микрорайоне Арбеково на сумму около 10 тыс. рублей.

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«Молодые люди признали свою вину. По словам подозреваемых, они взяли одежду с витрины, после этого в примерочной надели ее на себя и покинули торговый зал. Решив, что кражу они совершили без особых усилий, молодые люди через несколько минут повторили преступный план», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что похищенную одежду они продали неизвестным, а денежные средства поделили между собой.

«В отношении 22-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что по факту кражи возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.