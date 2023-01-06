Жительница Нижнего Ломова лишилась более 700 тыс. рублей, пытаясь приобрести акции газодобывающей компании Криминал

Пенза, 6 января 2023. PenzaNews. Жительница Нижнего Ломова Пензенской области 1963 года рождения лишилась более 700 тыс. рублей, пытаясь приобрести акции газодобывающей компании через интернет.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, после того, как женщина заполнила анкету, ей позвонил неизвестный, который представился менеджером организации и предложил открыть брокерский счет для инвестиций; в итоге собеседница перевела деньги на номера, указанные незнакомцем.

«Затем ей сообщили, что счет, на котором находятся деньги, заблокирован, а чтобы его разблокировать, необходимо внести 5 тыс. долларов. Тогда женщина поняла, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».