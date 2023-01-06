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Жительница Нижнего Ломова лишилась более 700 тыс. рублей, пытаясь приобрести акции газодобывающей компании

11:43 | 06.01.2023 | Криминал

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Пенза, 6 января 2023. PenzaNews. Жительница Нижнего Ломова Пензенской области 1963 года рождения лишилась более 700 тыс. рублей, пытаясь приобрести акции газодобывающей компании через интернет.

Жительница Нижнего Ломова лишилась более 700 тыс. рублей, пытаясь приобрести акции газодобывающей компании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, после того, как женщина заполнила анкету, ей позвонил неизвестный, который представился менеджером организации и предложил открыть брокерский счет для инвестиций; в итоге собеседница перевела деньги на номера, указанные незнакомцем.

«Затем ей сообщили, что счет, на котором находятся деньги, заблокирован, а чтобы его разблокировать, необходимо внести 5 тыс. долларов. Тогда женщина поняла, что общалась с мошенниками, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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