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За оплату покупок чужой банковской картой жителю Пензы грозит реальный срок

12:48 | 07.01.2023 | Криминал

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Пенза, 7 января 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Пензы, который оплатил чужой банковской картой покупки в магазинах на сумму более 8 тыс. рублей.

За оплату покупок чужой банковской картой жителю Пензы грозит реальный срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе был задержан житель Ленинского района 1978 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Оперативники выяснили, что данный мужчина украл денежные средства в размере более 8 тыс. рублей с потерянной банковской карты, которая принадлежала пензячке 1977 года рождения. Злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что списал деньги с карты, оплатив покупки в различных магазинах Пензы», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В пресс-релизе уточняется также, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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