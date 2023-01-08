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В Пензе пенсионерка после общения с «сотрудником банка» лишилась 600 тыс. рублей

10:20 | 08.01.2023 | Криминал

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Пенза, 8 января 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1957 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что из-за утечки данных клиентов с ее счета могут быть списаны денежные средства, лишилась 600 тыс. рублей.

В Пензе пенсионерка после общения с «сотрудником банка» лишилась 600 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, под предлогом сохранения денег звонивший посоветовал собеседнице перевести их на «безопасный счет».

«После этого пенсионерка отправилась в банк и сняла 600 тыс. рублей, которые впоследствии перечислила на счет незнакомца. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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