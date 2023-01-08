До двух лет лишения свободы грозит сотруднику сортировочного центра за кражу со склада дорогого смартфона Криминал

Пенза, 8 января 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит сотруднику сортировочного центра одного из интернет-магазинов в Пензе, похитившему со склада смартфон стоимостью около 130 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратилась руководитель организации.

«Изучив записи с камер видеонаблюдения, было установлено, что к хищению телефона причастен сотрудник сортировочного центра — 18-летний житель Пензенского района. Молодой человек вину свою признал и в содеянном раскаялся. По его словам, телефон он планировал оставить в собственное пользование. Похищенное устройство молодой человек спрятал в рюкзак, который находился в раздевалке. Впоследствии смартфон был изъят полицейскими», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что по факту кражи возбуждено уголовное дело, в отношении молодого человека избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.