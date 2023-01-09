Пензячка лишилась более 81 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 9 января 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1961 года рождения лишилась более 81 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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«Женщина рассказала, что в сети интернет увидела рекламу о продаже акций газодобывающей компании. После того, как она заполнила анкету, ей позвонил неизвестный. Мужчина представился менеджером организации и предложил открыть брокерский счет для инвестиций. Следуя инструкциям, заявительница перевела более 81 тыс. рублей на указанные номера. После этого неизвестный перестал выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».