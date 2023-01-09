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В Пензенской области женщина по совету «сотрудника банка» оформила кредит и перевела деньги на неизвестные номера

11:47 | 09.01.2023 | Криминал

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Пенза, 9 января 2023. PenzaNews. Жительница Пензенской области 1979 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 75 тыс. рублей.

В Пензенской области женщина по совету «сотрудника банка» оформила кредит и перевела деньги на неизвестные номера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший посоветовал женщине опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«Женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги в размере 75 тыс. рублей на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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