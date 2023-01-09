В Нижнем Ломове начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре Криминал

Пенза, 9 января 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 8 на 9 января 2023 года в доме на улице Привалова в Нижнем Ломове произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружено тело хозяина жилища 1969 года рождения. По имеющейся информации, мужчина проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания находился в жилой комнате», — добавляется в пресс-релизе.