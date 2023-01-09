02:48:14 Вторник, 10 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Нижнем Ломове начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре

16:54 | 09.01.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 9 января 2023. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту смерти мужчины при пожаре, который произошел в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области.

В Нижнем Ломове начата проверка по факту смерти мужчины при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что в ночь с 8 на 9 января 2023 года в доме на улице Привалова в Нижнем Ломове произошел пожар. После ликвидации возгорания обнаружено тело хозяина жилища 1969 года рождения. По имеющейся информации, мужчина проживал один», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем уточняется, что при осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении, очаг возгорания находился в жилой комнате», — добавляется в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области женщина по совету «сотрудника банка» оформила кредит и перевела деньги на неизвестные номера
Пензячка лишилась более 81 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области в 2022 году создано 11 сельскохозяйственных потребкооперативов В Пензенской области за сутки подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама