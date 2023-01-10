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В Пензе мужчина похитил бытовую технику из арендуемой квартиры

11:56 | 10.01.2023 | Криминал

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Пенза, 10 января 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит уроженцу Челябинской области, который похитил из арендуемой квартиры в Пензе бытовую технику.

В Пензе мужчина похитил бытовую технику из арендуемой квартиры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о пропаже стиральной машины, пылесоса и мультиварки обратилась владелица квартиры; она пояснила, что сдавала жилье мужчине, но теперь не может до него дозвониться.

«Сотрудники уголовного розыска в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установили личность мужчины, причастного к совершению преступления. Им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности уроженец Челябинской области 1989 года рождения. [...] Похищенное имущество мужчина сдал в комиссионный магазин. Гражданин вину свою признал и в содеянном раскаялся», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует также, что по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

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