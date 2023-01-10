Житель Пензы после общения с «сотрудником банка» лишился около 260 тыс. рублей Криминал

Пенза, 10 января 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1968 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с его счета мошенники пытаются снять деньги, лишился около 260 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, под предлогом сохранения денег звонивший посоветовал собеседнику перечислить их на «безопасный счет».

«Воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил деньги в размере более 259 тыс. рублей, из которых 124 тыс. рублей он взял в кредит, на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.