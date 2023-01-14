Полицейские задержали мужчину, который под видом продавца электродов обманул жителя Засечного Криминал

Пенза, 14 января 2023. PenzaNews. Сотрудники полиции задержали мужчину, который под видом продавца электродов обманул жителя села Засечного Пензенской области.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, потерпевший разместил объявление в интернете о продаже сварочного аппарата, через некоторое время ему с предложением позвонил неизвестный и сказал, что у него есть электроды для сварки, которые он готов недорого продать.

«Договорившись о цене и о сроках доставки, потерпевший перевел 18 тыс. рублей. Когда через обговоренный срок товар не пришел, заявитель понял, что его обманули и обратился в полицию. По подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель Республики Татарстан 1996 года рождения. Гражданин был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания», — говорится в пресс-релизе.

Из него следует, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.