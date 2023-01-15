В Пензе бывшего дознавателя отдела УМВД будут судить по четырем статьям УК РФ Криминал

Пенза, 15 января 2023. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего дознавателя одного из отделов УМВД России по городу Пензе в совершении преступлений, предусмотренных ст. 300 УК РФ «Незаконное освобождение от уголовной ответственности», ч. 2 ст. 303 «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности», ч. 1 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 2 ст. 292 «Служебный подлог».

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«По данным следствия, в период с 12 января по 5 апреля 2022 года дознаватель одного из отделов УМВД России по городу Пензе, не желая должным образом исполнять свои должностные обязанности, сфальсифицировал доказательства по уголовному делу, возбужденному по краже автомагнитолы из автомашины в декабре 2021 года (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и находящемуся в его производстве. Изучив материалы уголовного дела, он изготовил ряд процессуальных документов, внеся в них заведомо ложные сведения, изъял часть процессуальных документов, подтверждающих причастность одного из жителей Саратова к совершению кражи. Впоследствии дознаватель изменил статус подозреваемого на свидетеля и прекратил производство по уголовному делу», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем указано, что противоправные действия дознавателя повлекли существенное нарушение прав потерпевшего по уголовному делу, незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, совершившего хищение, и непривлечение к ответственности второго лица — соучастника кражи; в настоящее время оба фигуранта осуждены.

«Уголовное дело в отношении бывшего дознавателя направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в пресс-релизе.