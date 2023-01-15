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Житель Заречного проведет почти 9 лет в колонии строгого режима за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

13:46 | 15.01.2023 | Криминал

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Пенза, 15 января 2023. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1996 года рождения получил 8 лет 11 месяцев колонии строгого режима за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Житель Заречного проведет почти 9 лет в колонии строгого режима за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в 2020 году зареченец решил заработать денежные средства путем участия в незаконном сбыте наркотических средств. В период с марта 2020 года по февраль 2022 года в ходе переписки в сети интернет он получал информацию о местонахождении закладок, забирал их, с целью дальнейшего сбыта расфасовывал на более мелкие в съемной квартире в Пензе, после чего оборудовал новые тайники в Кузнецком, Нижнеломовском и Сердобском районах Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем отмечается, что за два года молодой человек оборудовал 106 тайников с наркотическими средствами.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

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