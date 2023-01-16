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В Пензенской области сотрудник уголовно-исполнительной инспекции обвиняется в вымогательстве денег у предпринимателя

09:45 | 16.01.2023 | Криминал

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Пенза, 16 января 2023. PenzaNews. Сотрудники управления ФСБ России по Пензенской области совместно с представителями ОСБ регионального УФСИН пресекли противоправную деятельность старшего инспектора уголовно-исполнительной инспекции, который вымогал у предпринимателя крупную сумму денег.

В Пензенской области сотрудник уголовно-исполнительной инспекции обвиняется в вымогательстве денег у предпринимателя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что обвиняемый с использованием служебного положения получил компрометирующую информацию в отношении предпринимателя из Пензы. Злоумышленник потребовал от предпринимателя денежные средства в размере 800 тыс. рублей, угрожая применением насилия. Факт передачи денег зафиксирован сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что по данному факту следственным управлением СКР по Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.

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