Житель Чаадаевки перевел деньги на чужие счета в надежде получить компенсацию за лекарства Криминал

Пенза, 16 января 2023. PenzaNews. 59-летний житель рабочего поселка Чаадаевка Городищенского района Пензенской области перевел деньги на чужие счета в надежде получить 580 тыс. рублей в качестве компенсации за ранее приобретенные лекарства.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший представился работником банка и сообщил, что для получения денег потерпевшему необходимо внести залог для возобновления ранее прекращенного уголовного дела.

«Следуя указаниям, житель Чаадаевки перевел на указанные неизвестным счета более 525 тыс. рублей. После этого собеседник перестал выходить на связь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».