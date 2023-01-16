Пензячка перевела мошенникам более 6 млн. рублей Криминал

Пенза, 16 января 2023. PenzaNews. 63-летняя жительница Пензы перевела мошенникам более 6 млн. рублей в надежде получить денежную компенсацию.

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«По словам заявительницы, в июле 2022 года на ее телефон позвонил неизвестный и пояснил, что за перенесенное заболевание COVID-19 ей положена денежная компенсация. Для получения выплат женщине было необходимо оплатить госпошлину. Жительница Пензы поверила звонившему и выполнила все его указания. В период времени с июля по декабрь 2022 года в отделении банка, а также через систему международных платежей женщина перевела на различные счета более 6 млн. рублей. Часть денежных средств потерпевшая заняла у своих знакомых, а часть взяла в кредит в банковских организациях», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем указано, что после очередного звонка с предложением перевести деньги женщина рассказала об этом своим родственникам, которые посоветовали ей обратиться в полицию.

В пресс-релизе добавляется, что по факту мошенничества возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении преступления.