15:42:15 Вторник, 17 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Двоих пензенцев будут судить за хищение автомобиля и имущества из транспортных средств

12:09 | 17.01.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 17 января 2023. PenzaNews. Двое молодых жителей Пензы предстанут перед судом за хищение автомобиля и имущества из транспортных средств.

Двоих пензенцев будут судить за хищение автомобиля и имущества из транспортных средств. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в ночь на 5 сентября двое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения договорились о хищении отечественного автомобиля с целью продажи на запчасти. Попытка кражи одного автомобиля не удалась, так как они не смогли его завести, однако забрали из него автомагнитолу. Второй автомобиль «ВАЗ-21043» они смогли завести и уехали на нем. Из этого автомобиля они похитили строительные инструменты. Сумма похищенного из автомобилей имущества превысила 32,5 тыс. рублей. Машину впоследствии они бросили в центре города», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в ту же ночь по пути следования к месту встречи каждый из злоумышленников самостоятельно похитил из припаркованных в Железнодорожном районе Пензы автомобилей чужое имущество, разбив в них стекла.

«В числе похищенного оказались графический компьютер, тахограф, автомагнитола, навигатор и денежные средства. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 37 тыс. рублей», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в тот же день в квартиру одного из соучастников пришли сотрудники полиции, часть похищенного имущества была обнаружена и изъята.

«Вину в преступлениях злоумышленники признали. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы», — сказала Светлана Артамонова.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом Житель Тамалинского района в надежде заработать на изменении курса валют перевел более 76 тыс. рублей на неизвестный счет
В селе Вазерки начаты работы по капитальному ремонту водозаборного узла В Пензенской области за сутки подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 40 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за сутки подтверждено 39 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама