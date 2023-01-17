Двоих пензенцев будут судить за хищение автомобиля и имущества из транспортных средств Криминал

Пенза, 17 января 2023. PenzaNews. Двое молодых жителей Пензы предстанут перед судом за хищение автомобиля и имущества из транспортных средств.

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«По версии следствия, в ночь на 5 сентября двое злоумышленников в состоянии алкогольного опьянения договорились о хищении отечественного автомобиля с целью продажи на запчасти. Попытка кражи одного автомобиля не удалась, так как они не смогли его завести, однако забрали из него автомагнитолу. Второй автомобиль «ВАЗ-21043» они смогли завести и уехали на нем. Из этого автомобиля они похитили строительные инструменты. Сумма похищенного из автомобилей имущества превысила 32,5 тыс. рублей. Машину впоследствии они бросили в центре города», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в ту же ночь по пути следования к месту встречи каждый из злоумышленников самостоятельно похитил из припаркованных в Железнодорожном районе Пензы автомобилей чужое имущество, разбив в них стекла.

«В числе похищенного оказались графический компьютер, тахограф, автомагнитола, навигатор и денежные средства. Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба превысила 37 тыс. рублей», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, в тот же день в квартиру одного из соучастников пришли сотрудники полиции, часть похищенного имущества была обнаружена и изъята.

«Вину в преступлениях злоумышленники признали. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Пензы», — сказала Светлана Артамонова.