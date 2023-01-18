В Пензе совершено нападение на гендиректора строительной компании Криминал

Пенза, 18 января 2023. PenzaNews. Нападение на генерального директора строительной компании совершено в Пензе, грабитель пытался похитить у него сумку с деньгами, однако реализовать преступный замысел ему не удалось.

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«В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратился генеральный директор строительной компании. Заявитель рассказал, что неизвестный мужчина напал на него и причинил телесные повреждения. После этого незнакомец попытался похитить у него сумку, в которой находилось более 340 тыс. рублей. Все произошло днем на автомобильной парковке в центре города рядом с офисом, где работает заявитель», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 18 января.

В нем добавляется, что свидетелями преступления стали брат потерпевшего и его знакомый, они пресекли действия злоумышленника и удерживали его до приезда полицейских.

«Для выяснения всех обстоятельств случившегося подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Им оказался 31-летний житель Владикавказа. В ходе беседы он рассказал полицейским, что на совершение преступление его подтолкнул знакомый, но какой-либо информации о личности и о месте нахождения своего соучастника подозреваемый не сообщил. Нападавший подкараулил потерпевшего, подбежал к нему сзади, нанес несколько ударов, схватил сумку и попытался скрыться. С целью конспирации своих преступных действий злоумышленник надел на себя жилет и взял в руки ведро с песком. В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД России по Пензенской области установили, что соучастником преступления является житель Владикавказа. Гражданин предоставил всю необходимую информацию о потерпевшем своему подельнику», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что в настоящее время возбуждено уголовное дело, в отношении мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.