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Житель Тамалинского района получил условный срок по статье о незаконном изготовлении оружия

11:27 | 18.01.2023 | Криминал

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Пенза, 18 января 2023. PenzaNews. Тамалинский районный суд Пензенской области признал местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия», и назначил ему три года лишения свободы условно.

Житель Тамалинского района получил условный срок по статье о незаконном изготовлении оружия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД [...] установлено, что осужденный, не имея разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, находясь в своем домовладении, незаконно отпилил ствол охотничьего ружья модели «ИЖ-17» 16 калибра до остаточной длины 305 мм. Оружие злоумышленник хранил в своем жилище вплоть до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем указано, что приговор суда вступил в законную силу.

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