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До пяти лет лишения свободы грозит жителю Иссинского района, совершившему кражу из сарая

13:36 | 19.01.2023 | Криминал

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Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Иссинского района Пензенской области, который похитил из чужого сарая садовые инструменты, металлическую посуду и медный кабель длиной 15 метров.

До пяти лет лишения свободы грозит жителю Иссинского района, совершившему кражу из сарая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, данное имущество принадлежит жительнице села Знаменская Пестровка, которая и обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

«Подозрение стражей порядка пало на местного жителя 1962 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания, рассказав, что проник в помещение через незапертую дверь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

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