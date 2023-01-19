До пяти лет лишения свободы грозит жителю Иссинского района, совершившему кражу из сарая Криминал

Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит жителю Иссинского района Пензенской области, который похитил из чужого сарая садовые инструменты, металлическую посуду и медный кабель длиной 15 метров.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, данное имущество принадлежит жительнице села Знаменская Пестровка, которая и обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

«Подозрение стражей порядка пало на местного жителя 1962 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания, рассказав, что проник в помещение через незапертую дверь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».