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Жительница Никольска перевела мошенникам более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

14:53 | 19.01.2023 | Криминал

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Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. Жительница Никольска Пензенской области 1979 года рождения лишилась более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Жительница Никольска перевела мошенникам более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что в сети интернет увидела рекламу о продаже акций газодобывающей компании. После того, как она заполнила анкету, ей позвонил неизвестный. Мужчина представился менеджером организации и предложил открыть брокерский счет для инвестиций», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что, следуя инструкциям, женщина в течение трех недель осуществляла денежные переводы на указанные номера банковских карт, однако, когда неизвестный перестал выходить на связь, она поняла, что общалась с мошенником, и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.

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