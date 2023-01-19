Жительница Никольска перевела мошенникам более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 19 января 2023. PenzaNews. Жительница Никольска Пензенской области 1979 года рождения лишилась более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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«Женщина рассказала, что в сети интернет увидела рекламу о продаже акций газодобывающей компании. После того, как она заполнила анкету, ей позвонил неизвестный. Мужчина представился менеджером организации и предложил открыть брокерский счет для инвестиций», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что, следуя инструкциям, женщина в течение трех недель осуществляла денежные переводы на указанные номера банковских карт, однако, когда неизвестный перестал выходить на связь, она поняла, что общалась с мошенником, и обратилась в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ», — сказано в пресс-релизе.