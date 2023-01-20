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Жительница Заречного по совету «сотрудника банка» оформила кредит и перевела деньги на неизвестные номера

11:49 | 20.01.2023 | Криминал

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Пенза, 20 января 2023. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1954 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась более 400 тыс. рублей.

Жительница Заречного по совету «сотрудника банка» оформила кредит и перевела деньги на неизвестные номера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал женщине опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги [...] на телефонные номера, предоставленные злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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