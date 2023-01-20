Жителю Пензы грозит реальный срок за хищение бутылки водки Криминал

Пенза, 20 января 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит жителю Пензы 1970 года рождения за хищение из магазина бутылки водки стоимостью 238 рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, ранее данный гражданин уже привлекался к уголовной ответственности и был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

В пресс-релизе указано, что злоумышленник дал признательные показания, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

В тексте уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».