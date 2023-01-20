Жительница Сердобского района поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась 300 тыс. рублей Криминал

Пенза, 20 января 2023. PenzaNews. Жительница Сердобского района Пензенской области 1978 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредит, лишилась 300 тыс. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал собеседнице опередить злоумышленников, самостоятельно получить кредит и перевести деньги на «безопасный счет».

«После этого женщина подала заявку на оформление и получила денежные средства. Воспользовавшись банкоматом, она перечислила деньги [...] на банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже гражданка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».