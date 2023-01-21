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Пензенец обвиняется в причинении смерти матери

11:39 | 21.01.2023 | Криминал

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Пенза, 21 января 2023. PenzaNews. Житель Пензы 1992 года рождения обвиняется в причинении смерти своей матери.

Пензенец обвиняется в причинении смерти матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 9 января 2023 году между обвиняемым и его матерью в квартире на улице Клары Цеткин в Пензе произошел конфликт из-за того, что потерпевшая ушла в магазин, а домой вернулась через несколько часов в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемый нанес ей не менее пяти ударов руками по голове и телу. После избиения женщина легла спать. Утром 10 января мужчина обнаружил, что потерпевшая не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Прибывшие медработники констатировали ее смерть. Женщина скончалась на месте происшествия от полученной травмы грудной клетки», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в пресс-релизе.

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