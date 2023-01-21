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Девять компьютерных псевдомастеров обвиняются в обмане не менее 28 пензенцев на сумму свыше 400 тыс. рублей

13:28 | 21.01.2023 | Криминал

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Пенза, 21 января 2023. PenzaNews. Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении девяти человек, которые обвиняются в хищении денежных средств жителей Пензы под видом ремонта компьютерной техники.

Девять компьютерных псевдомастеров обвиняются в обмане не менее 28 пензенцев на сумму свыше 400 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники осуществляли свою противоправную деятельность в период с августа 2021 года по 26 июля 2022 года. Предполагаемый организатор преступной группы распространял листовки с объявлениями об оказании услуг по ремонту компьютерной техники. Номера телефонов компьютерных мастеров, указанные в листовках, были вымышленными и не соответствовали действительности. Когда гражданин звонил на указанный в объявлении номер, информация об адресе его проживания и о причине вызова поступала директору офиса. Тот в свою очередь направлял своего сотрудника по месту жительства клиента для осмотра компьютерной техники. Если в процессе работ приглашенный специалист понимал, что клиент не разбирается в нюансах устройства компьютера, он сообщал ему об обнаруженных в его компьютере вирусах. Также лжеспециалисты устанавливали клиентам нелицензионное программное обеспечение, выдавая его за лицензионное», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

Кроме этого, как указано в тексте, клиентам навязывали услуги, в которых те не нуждались.

«В случае если приглашенный работник не мог решить проблему на месте, он забирал технику домой. При этом клиенту сообщалось, что ремонт будет проведен в мастерской. Также гражданам подменяли исправные комплектующие на более дешевые, при этом указывалось, что произведена замена детали на новую, однако все было наоборот. С целью придания законности своим действиям участники преступной группы заключали с гражданами договоры, где указывали перечень работ, которые в действительности не проводились», — сказано в пресс-релизе.

Из него следует, что фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в составе организованной группы, в отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали не менее 28 человек, а общая сумма ущерба превысила 400 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

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