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В Кузнецком районе мужчина угрожал убить брата кочергой

12:30 | 25.01.2023 | Криминал

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Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Кузнецкого района Пензенской области 1975 года рождения, который угрожал убить брата кочергой.

В Кузнецком районе мужчина угрожал убить брата кочергой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что, находясь в общем доме, между мужчинами возник конфликт на фоне употребления высокоградусных напитков, [...] злоумышленник стал угрожать гражданину убийством кочергой. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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