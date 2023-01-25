В Кузнецком районе мужчина угрожал убить брата кочергой Криминал

Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Кузнецкого района Пензенской области 1975 года рождения, который угрожал убить брата кочергой.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что, находясь в общем доме, между мужчинами возник конфликт на фоне употребления высокоградусных напитков, [...] злоумышленник стал угрожать гражданину убийством кочергой. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».