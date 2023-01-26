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До двух лет лишения свободы грозит жителю Верхнего Ломова, который ударил супругу кочергой по голове

09:37 | 26.01.2023 | Криминал

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Пенза, 26 января 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жителю села Верхний Ломов Пензенской области 1988 года рождения, который в ходе семейной ссоры ударил супругу кочергой по голове.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Верхнего Ломова, который ударил супругу кочергой по голове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина находился в частном доме совместно со своей супругой 1991 года рождения, где у него возникла с ней ссора. Во время конфликта мужчина взял железную кочергу и ударил по голове женщину, то есть причинил ей легкий вред здоровью. Подозреваемый дал признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В пресс-релизе указано также, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

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