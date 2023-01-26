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В Кузнецке мужчина обвиняется в убийстве сожителя дочери

11:29 | 26.01.2023 | Криминал

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Пенза, 26 января 2023. PenzaNews. 54-летний житель Кузнецка Пензенской области обвиняется в убийстве мужчины 1984 года рождения.

В Кузнецке мужчина обвиняется в убийстве сожителя дочери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 16 января 2023 года обвиняемый вместе с дочерью и ее сожителем распивал спиртное в квартире по месту жительства. Через некоторое время между сожителями произошел конфликт, обвиняемый сделал им по этому поводу замечание, ушел в комнату и заснул. Проснулся мужчина от того, что оказался на полу, так как сожитель дочери стащил его с дивана. В ходе возникшей потасовки злоумышленник, с его слов, схватил нож, лежащий на полу, и нанес им несколько ударов в область шеи и по телу потерпевшего. После причинения телесных повреждений мужчина прикрыл пострадавшего паласом и вновь лег спать. Утром следующего дня, осознав, что совершил, мужчина попросил дочь вызвать полицию. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от колото-резаного ранения шеи», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что по решению суда обвиняемый заключен под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Предполагаемое орудие преступления — нож — изъято в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — сказано в пресс-релизе.

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