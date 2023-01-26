Житель Иссинского района поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 400 тыс. рублей Криминал

Пенза, 26 января 2023. PenzaNews. Житель Иссинского района Пензенской области 1966 года рождения после звонка злоумышленника, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что для сохранения сбережений необходимо оформить кредит и перевести деньги на «безопасный счет», лишился около 400 тыс. рублей.

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«Направившись в банк, заявитель оформил кредит. [...] После этого, воспользовавшись банкоматом, гражданин перечислил деньги в размере около 400 тыс. рублей на неизвестный банковский счет, предоставленный злоумышленником. Позже мужчина осознал, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».