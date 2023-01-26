За оплату покупок чужой банковской картой жителю Кузнецка грозит реальный срок Криминал

Пенза, 26 января 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области 1992 года рождения, который оплатил чужой картой покупки в магазинах на сумму около 2 тыс. рублей.

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«Полицейские выяснили, что данный мужчина украл около 2 тыс. рублей с потерянной банковской карты, которая принадлежала местной жительнице 1983 года рождения. Гражданин дал признательные показания и рассказал, что списал деньги с карты, оплатив покупки в различных магазинах Кузнецка», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».