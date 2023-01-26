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За оплату покупок чужой банковской картой жителю Кузнецка грозит реальный срок

14:48 | 26.01.2023 | Криминал

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Пенза, 26 января 2023. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Кузнецка Пензенской области 1992 года рождения, который оплатил чужой картой покупки в магазинах на сумму около 2 тыс. рублей.

За оплату покупок чужой банковской картой жителю Кузнецка грозит реальный срок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что данный мужчина украл около 2 тыс. рублей с потерянной банковской карты, которая принадлежала местной жительнице 1983 года рождения. Гражданин дал признательные показания и рассказал, что списал деньги с карты, оплатив покупки в различных магазинах Кузнецка», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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