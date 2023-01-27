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Сотрудница межрайонного отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области осуждена за неправомерный доступ к компьютерной информации

15:53 | 27.01.2023 | Криминал

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Пенза, 27 января 2023. PenzaNews. Кузнецкий районный суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев сотруднице межрайонного отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Сотрудница межрайонного отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области осуждена за неправомерный доступ к компьютерной информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что осенью 2022 года осужденная, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, находясь на своем рабочем месте, в процессе выполнения служебных обязанностей неоднократно осуществляла неправомерный доступ к данным ограниченного пользования, повлекший копирование компьютерной информации. При этом злоумышленница полностью осознавала преступный характер своих действий», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ.

В пресс-релизе указано также, что приговор вступил в законную силу.

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