Сотрудница межрайонного отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области осуждена за неправомерный доступ к компьютерной информации Криминал

Пенза, 27 января 2023. PenzaNews. Кузнецкий районный суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок шесть месяцев сотруднице межрайонного отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

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«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий установлено, что осенью 2022 года осужденная, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, находясь на своем рабочем месте, в процессе выполнения служебных обязанностей неоднократно осуществляла неправомерный доступ к данным ограниченного пользования, повлекший копирование компьютерной информации. При этом злоумышленница полностью осознавала преступный характер своих действий», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело расследовалось следственным отделом УФСБ.

В пресс-релизе указано также, что приговор вступил в законную силу.