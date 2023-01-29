В Пензе телефонный мошенник выманил у 70-летней пенсионерки более 2 млн. рублей Криминал

Пенза, 29 января 2023. PenzaNews. 70-летняя жительница Пензы лишилась более 2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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«Женщина рассказала, что на ее телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что злоумышленники пытались снять денежные средства с ее банковского счета. Для того чтобы пресечь действия неизвестных, гражданке было необходимо перевести все деньги на «специальный» счет. Заявительница поверила словам звонившего», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что пенсионерка через кассу в отделении банка сняла со своего счета более 2 млн. рублей, пришла в другое кредитно-финансовое учреждение и через банкомат зачислила всю сумму на четыре счета, продиктованных злоумышленником.

«В дальнейшем женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и сразу же обратилась в полицию», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».