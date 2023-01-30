Пензенец получил три года условно за незаконное хранение переделанного пистолета Криминал

Пенза, 30 января 2023. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно жителю областного центра 1983 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

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«В ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД России по Пензенской области установлено, что осужденный, не имея разрешения на хранение огнестрельного оружия, хранил в своем домовладении пистолет модели «ИЖ-78-9Т», переделанный самодельным способом. Оружие злоумышленник хранил в своем жилище вплоть до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что приговор вступил в законную силу.