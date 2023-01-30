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Пензенец получил три года условно за незаконное хранение переделанного пистолета

12:56 | 30.01.2023 | Криминал

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Пенза, 30 января 2023. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно жителю областного центра 1983 года рождения, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Пензенец получил три года условно за незаконное хранение переделанного пистолета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий УФСБ России по Пензенской области совместно с УМВД России по Пензенской области установлено, что осужденный, не имея разрешения на хранение огнестрельного оружия, хранил в своем домовладении пистолет модели «ИЖ-78-9Т», переделанный самодельным способом. Оружие злоумышленник хранил в своем жилище вплоть до момента его изъятия сотрудниками правоохранительных органов во время обыска», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем добавляется, что приговор вступил в законную силу.

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