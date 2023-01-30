Семь лет колонии-поселения получила жительница Сердобска, по вине которой в ДТП погиб малолетний ребенок Криминал

Пенза, 30 января 2023. PenzaNews. 35-летняя жительница Сердобска Пензенской области приговорена к семи годам колонии-поселения за совершение ДТП, в котором погиб малолетний ребенок.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что вечером 8 октября 2022 года жительница Сердобска, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющая права управления транспортными средствами, двигаясь за рулем автомашины марки «Renault Duster», принадлежащей ее родственнику, по автодороге от села Камзолка в сторону города Сердобска, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной марки «Lada Priora» под управлением 28-летней женщины. В салоне автомашины «Lada Priora» на заднем сидении находились два пассажира — трехлетние дети. В результате ДТП водитель автомашины отечественного производства получила телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью, ее сын скончался на месте происшествия от полученных травм, трехлетнему сыну ее подруги причинен легкий вред здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что после совершения ДТП водитель «Renault Duster», не оказав помощь пострадавшим, не вызвав медицинских работников и сотрудников полиции, скрылась с места происшествия.

«Приговором суда ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на срок два года шесть месяцев. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.