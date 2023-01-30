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Под Пензой мужчина лишился более 1,7 млн. рублей, пытаясь заработать на криптовалюте

18:08 | 30.01.2023 | Криминал

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Пенза, 30 января 2023. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1993 года рождения лишился более 1,7 млн. рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

Под Пензой мужчина лишился более 1,7 млн. рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что мужчина нашел в интернете сайт, на котором предлагалось совершать операции купли-продажи, и оставил на нем свои персональные данные.

«После этого ему в мессенджере позвонила неизвестная, которая сказала, что обучит его. Мужчина получал инструкции по купле-продаже криптовалюты и различные консультации», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что затем неизвестные лица убедили потерпевшего скачать несколько приложений, после чего он в течение месяца скупил криптовалюту на общую сумму 1 млн. 712 тыс. рублей.

«Через некоторое время мужчина понял, что вывести денежные средства он не может», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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