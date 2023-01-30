Под Пензой мужчина лишился более 1,7 млн. рублей, пытаясь заработать на криптовалюте Криминал

Пенза, 30 января 2023. PenzaNews. Житель Бессоновского района Пензенской области 1993 года рождения лишился более 1,7 млн. рублей, пытаясь заработать на криптовалюте. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

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Из него следует, что мужчина нашел в интернете сайт, на котором предлагалось совершать операции купли-продажи, и оставил на нем свои персональные данные.

«После этого ему в мессенджере позвонила неизвестная, которая сказала, что обучит его. Мужчина получал инструкции по купле-продаже криптовалюты и различные консультации», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что затем неизвестные лица убедили потерпевшего скачать несколько приложений, после чего он в течение месяца скупил криптовалюту на общую сумму 1 млн. 712 тыс. рублей.

«Через некоторое время мужчина понял, что вывести денежные средства он не может», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».