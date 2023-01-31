В Пензе мужчина пытался сбыть приобретенные по поддельным рецептам психотропные вещества Криминал

Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. Ранее судимый житель города Сурска пытался сбыть на территории Пензы психотропные вещества, приобретенные с помощью поддельных рецептов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Мужчина дал признательные показания. По его словам, психотропные аптечные препараты он приобрел с помощью фальшивых бланков рецептов. Злоумышленник заказал их в сети интернет, чтобы в дальнейшем купить психотропные вещества и сбыть на территории города Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».