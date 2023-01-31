16:46:17 Вторник, 31 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина пытался сбыть приобретенные по поддельным рецептам психотропные вещества

13:29 | 31.01.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. Ранее судимый житель города Сурска пытался сбыть на территории Пензы психотропные вещества, приобретенные с помощью поддельных рецептов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В Пензе мужчина пытался сбыть приобретенные по поддельным рецептам психотропные вещества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина дал признательные показания. По его словам, психотропные аптечные препараты он приобрел с помощью фальшивых бланков рецептов. Злоумышленник заказал их в сети интернет, чтобы в дальнейшем купить психотропные вещества и сбыть на территории города Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 43 случая заражения коронавирусом В Заречном мужчина перевел мошеннику более 2,3 млн. рублей
В Пензе столкнулись два автомобиля, пострадала женщина Под Пензой мужчина лишился более 1,7 млн. рублей, пытаясь заработать на криптовалюте
В Пензенской области за сутки подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом В Пензе опрокинулась легковушка, пострадала женщина-водитель
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама