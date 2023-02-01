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Житель Нижнего Ломова стал жертвой мошенничества при покупке автомобильного аккумулятора

09:31 | 01.02.2023 | Криминал

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Пенза, 1 февраля 2023. PenzaNews. Житель Нижнего Ломова Пензенской области 2003 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке автомобильного аккумулятора по объявлению в соцсети.

Житель Нижнего Ломова стал жертвой мошенничества при покупке автомобильного аккумулятора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки мужчина договорился о покупке, перечислил на счет неизвестного лица 17 тыс. рублей, однако аккумулятор так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и страницу в социальной сети удалил. После этого потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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