Житель Нижнего Ломова стал жертвой мошенничества при покупке автомобильного аккумулятора Криминал

Пенза, 1 февраля 2023. PenzaNews. Житель Нижнего Ломова Пензенской области 2003 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке автомобильного аккумулятора по объявлению в соцсети.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в ходе переписки мужчина договорился о покупке, перечислил на счет неизвестного лица 17 тыс. рублей, однако аккумулятор так и не получил.

«После перевода денежных средств злоумышленник перестал выходить на связь и страницу в социальной сети удалил. После этого потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».