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Жительница Пензы после общения с мошенниками оформила кредит и перечислила деньги на «безопасный счет»

10:13 | 01.02.2023 | Криминал

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Пенза, 1 февраля 2023. PenzaNews. Жительница Пензы 1968 года рождения после телефонного общения с мошенниками оформила кредит и перечислила денежные средства на неизвестный банковский счет.

Жительница Пензы после общения с мошенниками оформила кредит и перечислила деньги на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонила «сотрудница правоохранительных органов» и сообщила, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредитное обязательство, предъявив доверенность; после этого ей позвонил «сотрудник банка» и под предлогом сохранения денег предложил обналичить сбережения, оформить кредит и перевести средства на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям, женщина сняла со своих банковских карт сбережения в размере 225 тыс. рублей и оформила кредит в размере 450 тыс. рублей. Затем, воспользовавшись банкоматом, перечислила их на банковский счет, предоставленный злоумышленниками. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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