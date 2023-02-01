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Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого пензенца, предъявившего сотруднику ГИБДД поддельное водительское удостоверение

12:25 | 01.02.2023 | Криминал

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Пенза, 1 февраля 2023. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении ранее судимого жителя Пензы 1977 года рождения, который предъявил сотруднику ГИБДД поддельное водительское удостоверение.

Уголовное дело возбуждено в отношении ранее судимого пензенца, предъявившего сотруднику ГИБДД поддельное водительское удостоверение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Гражданин, находясь в здании УГИБДД УМВД России по Пензенской области, предъявил сотруднику Госавтоинспекции водительское удостоверение с признаками подделки. Поддельный документ был отправлен в экспертно-криминалистический центр, [...] где исследование это подтвердило. По словам злоумышленника, данное удостоверение он приобрел в сети интернет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

Из него следует также, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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