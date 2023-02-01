В Пензенской области вынесен приговор водителю рейсового автобуса, по вине которого пострадали пассажиры Криминал

Пенза, 1 февраля 2023. PenzaNews. Лунинский районный суд Пензенской области назначил год ограничения свободы водителю рейсового автобуса, по вине которого в ДТП пострадали пассажиры.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 1 августа 2022 года около 10.00 водитель общества с ограниченной ответственностью «Мордовавтотранс», управляя рейсовым автобусом «ПАЗ», [...] перевозил пассажиров по маршруту «Саранск — Пенза». Транспортное средство находилось в исправном состоянии. В селе Сандерки Лунинского района водитель нарушил правила дорожного движения, не выбрав безопасную скорость движения и своевременно не приняв возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки, съехал на правую обочину проезжей части, затем выехал на встречную полосу движения, съехал на левую обочину и совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием автобуса. В автобусе на момент ДТП находились 17 пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в результате аварии пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, двоим из них — мужчинам 1964 и 1965 годов рождения — причинен тяжкий вред здоровью.

«Приговором суда водителю назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок один год. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.