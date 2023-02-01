22:54:56 Среда, 1 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области вынесен приговор водителю рейсового автобуса, по вине которого пострадали пассажиры

13:52 | 01.02.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 1 февраля 2023. PenzaNews. Лунинский районный суд Пензенской области назначил год ограничения свободы водителю рейсового автобуса, по вине которого в ДТП пострадали пассажиры.

В Пензенской области вынесен приговор водителю рейсового автобуса, по вине которого пострадали пассажиры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что 1 августа 2022 года около 10.00 водитель общества с ограниченной ответственностью «Мордовавтотранс», управляя рейсовым автобусом «ПАЗ», [...] перевозил пассажиров по маршруту «Саранск — Пенза». Транспортное средство находилось в исправном состоянии. В селе Сандерки Лунинского района водитель нарушил правила дорожного движения, не выбрав безопасную скорость движения и своевременно не приняв возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки, съехал на правую обочину проезжей части, затем выехал на встречную полосу движения, съехал на левую обочину и совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием автобуса. В автобусе на момент ДТП находились 17 пассажиров», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в результате аварии пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести, двоим из них — мужчинам 1964 и 1965 годов рождения — причинен тяжкий вред здоровью.

«Приговором суда водителю назначено наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок один год. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в пресс-релизе.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом Житель Подмосковья предстанет перед судом за совершение двух краж в Каменке
Жительница Пензы после общения с мошенниками оформила кредит и перечислила деньги на «безопасный счет» Житель Нижнего Ломова стал жертвой мошенничества при покупке автомобильного аккумулятора
В Пензенской области в рамках нацпроекта «БКД» отремонтируют 16 дорог регионального и межмуниципального значения В Пензенской области за сутки подтверждено 43 случая заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама