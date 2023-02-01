Житель Подмосковья предстанет перед судом за совершение двух краж в Каменке Криминал

Пенза, 1 февраля 2023. PenzaNews. Каменская межрайонная прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого за хищения 33-летнего жителя Московской области, которому вменяется совершение двух краж.

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«По версии следствия, 8 августа 2022 года мужчина прибыл на автовокзал Каменки, где увидел на столе в помещении диспетчерской мобильный телефон. Он тайно похитил его, причинив владельцу ущерб в размере 3 тыс. рублей, а затем продал прохожему. В тот же день, проходя мимо магазина мебели, злоумышленник обратил внимание на открытую дверь подвального помещения. Он проник в помещение, где обнаружил под столом сумку с женским кошельком. Убедившись в отсутствии персонала, мужчина достал из кошелька деньги в сумме около 7 тыс. рублей и скрылся», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что злоумышленника удалось вычислить по записям с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.

«Мужчина пояснил, что прибыл в Каменку в гости к девушке, с которой познакомился в интернете, однако она его не встретила и удалила свою страничку в соцсети. Поскольку денег на обратную дорогу у него не было, он похитил телефон и деньги. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Каменский городской суд», — сказала собеседница агентства.