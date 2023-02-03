В Пензенской области мужчина лишился около 850 тыс. рублей в надежде заработать на биржевых торгах Криминал

Пенза, 3 февраля 2023. PenzaNews. 27-летний житель Пензенской области перечислил аферистам почти 850 тыс. рублей в надежде заработать на биржевых торгах.

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По информации пресс-службы регионального УМВД России, мужчина нашел в интернете сайт с предложением заработать на биржевой торговле, зарегистрировался на нем, после чего неизвестный прислал ему в Telegram ссылку для входа в чат, где он получал инструкции по ведению торгов и консультации.

«Неизвестные убедили клиента, что для открытия брокерского счета ему необходимо вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета. В дальнейшем злоумышленники под разными предлогами выманивали у него деньги, обещая в скором времени большую прибыль. Поверив в скорое обогащение, заявитель в течение восьми месяцев перевел 848 тыс. рублей на счета неизвестных», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время мужчина решил вывести деньги, для этого он связался в мессенджере с сотрудником брокерской фирмы.

«Неизвестный пообещал оказать ему помощь, но сразу после этого перестал выходить на связь. Гражданин понял, что его обманули. О подобных способах совершения преступлений потерпевшему было известно», — отмечается в тексте.

В нем указано также, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».