12:19:56 Пятница, 3 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области мужчина лишился около 850 тыс. рублей в надежде заработать на биржевых торгах

10:57 | 03.02.2023 | Криминал

Печать

Пенза, 3 февраля 2023. PenzaNews. 27-летний житель Пензенской области перечислил аферистам почти 850 тыс. рублей в надежде заработать на биржевых торгах.

В Пензенской области мужчина лишился около 850 тыс. рублей в надежде заработать на биржевых торгах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД России, мужчина нашел в интернете сайт с предложением заработать на биржевой торговле, зарегистрировался на нем, после чего неизвестный прислал ему в Telegram ссылку для входа в чат, где он получал инструкции по ведению торгов и консультации.

«Неизвестные убедили клиента, что для открытия брокерского счета ему необходимо вложить денежные средства путем их зачисления на различные банковские счета. В дальнейшем злоумышленники под разными предлогами выманивали у него деньги, обещая в скором времени большую прибыль. Поверив в скорое обогащение, заявитель в течение восьми месяцев перевел 848 тыс. рублей на счета неизвестных», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время мужчина решил вывести деньги, для этого он связался в мессенджере с сотрудником брокерской фирмы.

«Неизвестный пообещал оказать ему помощь, но сразу после этого перестал выходить на связь. Гражданин понял, что его обманули. О подобных способах совершения преступлений потерпевшему было известно», — отмечается в тексте.

В нем указано также, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Новости партнеров
Читайте также
Полицейские задержали пензенца, срубившего в лесопосадке два дуба и один ясень В Пензенской области за сутки подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом
На трассе в Пензенской области столкнулись две легковушки, пострадала женщина В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом
Житель Подмосковья предстанет перед судом за совершение двух краж в Каменке Жительница Пензы после общения с мошенниками оформила кредит и перечислила деньги на «безопасный счет»
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама