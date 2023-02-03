До двух лет лишения свободы может получить жительница Пензы, угрожавшая мужчине убийством Криминал

Пенза, 3 февраля 2023. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее судимой 42-летней жительнице Пензы, которая угрожала сожителю убийством.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские выяснили, что гражданка в вечернее время находилась в одной квартире с 39-летним мужчиной. В ходе внезапно возникшей ссоры между возлюбленными злоумышленница взяла разбитую бутылку и стала угрожать своему сожителю убийством. После этого потерпевший обратился в полицию. Подозреваемая дала признательные показания», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».